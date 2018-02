Mitt Romney recebe apoio de Trump para corrida ao Senado

Tamanho do texto

O republicano Mitt Romney já tem o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a corrida ao cargo de senador pelo estado do Utah.

Foi através de uma mensagem na rede social Twitter que o empresário recebeu o apoio presidencial: "Mitt Romney anunciou que se candidata para o Senado pelo maravilhoso estado do Utah. Ele será um grande senador, um digno sucessor de Orrin Hatch e tem o meu total apoio".

A decisão é considerada surpreendente pela imprensa norte-americana face aos vários choques ao longo do tempo entre Trump e Romney. Os dois trocaram acusações e insultos nos últimos anos e há quem veja esta nova candidatura como um possível futuro desafio a Trump.

No entanto, o antigo governador do estado do Massachussets, cargo que exerceu entre 2002 e 2006, já recorreu ao mesmo método para expressar o seu agradecimento ao líder da Casa Branca.

"Obrigado, senhor Presidente, pelo seu apoio. Espero que ao longo desta campanha possa também merecer o apoio do povo de Utah", escreveu.

Antigo candidato à presidência dos Estados Unidos, em 2012, Romney procura agora suceder ao veterano Orrin Hatch, que se reforma no final do ano.