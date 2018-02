Acusação a advogado relança investigação das ligações Trump-Rússia

O advogado holandês Alex van der Zwaan, genro de um dos homens mais ricos da Rússia, o empresário German Khan, admitiu ter mentido no dia 03 de novembro do ano passado aos investigadores do FBI sobre os negócios com Richard Gates, ex-associado de Paul Manafort, o antigo diretor de campanha de Trump.

De acordo com a imprensa norte-americana, este advogado, de 33 anos, trabalhou em Londres no escritório de advocacia internacional Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que tem feito um forte lóbi de apoio ao deposto Presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que era apoiado por Moscovo.

Yanukovych deixou o poder em 2014 sob uma forte contestação e no âmbito de um grande movimento anticorrupção.

A sentença de Zwaan será conhecida no próximo dia 03 de abril e o seu passaporte foi, entretanto, confiscado, devendo permanecer na região de Washington, a menos que seja autorizado a sair.

O presidente americano já descreveu esta investigação de Robert Mueller como uma "caça às bruxas", enquanto Vladimir Putin negou qualquer ação do governo russo na interferência nas eleições presidenciais americanas de 2016.