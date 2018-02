Juncker anuncia remodelação no executivo europeu

Tamanho do texto

"Nós somos a Comissão Europeia e aqui não há nacionalidades, existem sensibilidades nacionais perante as quais me inclino com respeito"

O atual chefe de gabinete, o alemão Martin Selmayer, foi escolhido para o cargo de secretário-geral da Comissão, o cargo mais elevado dentro da estrutura administrativa europeia e que até agora havia sido preenchido pelo holandês Alexander Italianer, que cumpre 32 anos de serviço nas instituições europeias.

Juncker anuncia mudanças na Comissão

Respondendo a críticas que sugerem que a nomeação de Selmayr reforça o peso da Alemanha na Comissão Europeia, Juncker descreveu os receios como infundados.

"Estou um bocado cansado de discutir questões de bandeira. Nós somos a Comissão Europeia e aqui não há nacionalidades, existem sensibilidades nacionais perante as quais me inclino com respeito", afirmou Juncker durante a conferência de imprensa, esta terça-feira em Bruxelas

Outra nomeação de peso diz respeito à anterior vice-chefe de gabinete, a espanhola Clara Martínez Alberola, que passa agora a ocupar o cargo de chefe de gabinete do executivo comunitário substituindo Martin Selmayr.

As mudanças agora anunciadas estão a ser vistas como um primeiro passo no sentido de preparar as eleições europeias previstas para 2019.

João Ferreira