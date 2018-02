Turquia continua ameaças a regime sírio

Tamanho do texto

Militantes pró-Bash al-Assad estão em Afrin a enfrentar o exército turco, para o que dizem ser "uma luta por uma região que lhes pertence.".

Já em Ancara, o governo da Turquia admite ainda não ter entrado em diálogo com o governo da Síria, e deixa mais um ameaça.

Ibrahim Kalın, assessor do governo da Turquia, disse no parlamento que "qualquer passo que o regime ou outros elementos tomem em direção a favorecer os partidos aliados do PKK, enfrentará consequências graves".

O governo de Erdogan já tinha ameaçado o regime de Bash al-Assad, no momento em que a televisão estatal síria avançou que os militantes pró-síria estavam a dirigir-se para Afrin, agora, o governo turco continua na mesma linha de ataque.

Com o confronto entre os dois lados da força, esta torna-se uma nova fase na Operação Ramo de Oliveira. O governo da Síria já enviou o exército para Afrin e a Turquia já reforçou o exército do país que estava na frente de combate, ao enviar mais militares para a região curda do norte da Síria.