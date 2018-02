Ferrari e Mercedes apresentam novo F1

A Ferrari apresentou, esta quinta-feira, o novo carro com o qual vai lutar pelo título do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2018, que não conquista há uma década. O SF71-H é, naturalmente vermelho, foi fabricado em Itália e é mais estreito. A constutora prestou especial atenção à aerodinâmica. Com ele a marca acredita que poderá bater o sua grande rival, a Mercedes, e voltar às vitórias. Para isso conta com os pilotos Kimi Raikkonen e Sebastian Vetel.