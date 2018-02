Moody's sobe a nota sobre a dívida grega

Tamanho do texto

A agência de notação financeira Moody’s subiu a nota sobre a dívida grega de Caa2 para B3 mantendo positiva a perspetiva e considerando que a situação fiscal no país melhorou.

De acordo com a agência de notação financeira, as reformas tributárias na Grécia vão incrementar a recuperação económica e o setor bancário no país.

Através de um comunicado, a Moody’s diz “acreditar” que a Grécia vai completar com êxito o programa de resgate, em agosto, podendo depois voltar a procurar financiamento junto dos mercados.

A agência parte do “pressuposto” de que a Grécia vai conseguir “uma saída limpa” do programa de assistência financeira graças à liquidez que pode vir a provocar um compromisso por parte dos credores no sentido de um “alívio adicional” em relação à dívida.

A agência de notação financeira indica que o risco de bancarrota ou de reestruturação da dívida foi reduzido assim como foram atenuados os “perigos” face a eventuais “deslizes orçamentais”.