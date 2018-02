Para Trump, armar os professores é a solução para os tiroteios

Para Donald Trump , a solução para os tiroteios nas escolas é armar os professores . Foi essa a ideia que o presidente norte-americano expressou no encontro com um grupo de sobreviventes ao recente massacre numa escola da Florida e com familiares de vítimas e feridos.

Durante o encontro, os estudantes deram conta ao presidente da indignação com a atual política para as armas: "Li hoje que uma pessoa de 20 anos entrou numa loja e comprou uma AR-15, com um documento de identificação caducado. Como é possível que seja tão fácil comprar uma arma destas?", foi a pergunta lançada por Samuel Zeif, sobrevivente do tiroteio, a Trump.

"Quantas escolas? Quantas crianças têm de ser mortas? É o que quero perguntar a esta administração. Não vou dormir enquanto o problema não estiver resolvido", disse Andrew Pollack, o pai de Meadow Pollack, uma das vítimas mortais.

O encontro decorreu ao mesmo tempo que um movimento de jovens, em todos os Estados Unidos, pede novas leis sobre o controlo das armas. Para o próximo mês está prevista uma marcha sobre Washington.