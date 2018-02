Recuperado novo grupo de raparigas raptadas na Nigéria

A polícia da Nigéria recuperou com vida 76 das 91 raparigas que tinham sido raptadas no norte da Nigéria pelo grupo terrorista Boko Haram e encontrou outras duas mortas. Ainda não se sabe o paradeiro das estudantes que continuam desaparecidas.

Num tweet, o presidente do Senado pediu também justiça. As jovens foram levadas de uma escola da região de Yobe, vizinha de Chibok, palco em 2014 do rapto de perto de 276 raparigas, um caso que ainda hoje está a traumatizar o país. A maioria só foi libertada mais de dois anos depois. O Boko Haram é uma organização extremista islamita ativa no nordeste da Nigéria e outros países vizinhos, que tem aterrorizado esta região nos últimos anos.