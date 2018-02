Alina Zagitova dá o primeiro ouro à Rússia

Tamanho do texto

A dois dias do fim dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, a primeira medalha de ouro para a Rússia.

Com apenas 15 anos, a patinadora Alina Zagitova venceu a prova de patinagem livre e deu assim o primeiro título à comitiva russa que participa sob a bandeira olímpica, depois do escândalo de doping.

A jovem russa terminou com um total de 239,57 pontos e superou a compatriota e colega de treino Evgenia Medvedeva.

No terceiro lugar da competição ficou a canadiana Kaetlyn Osmond.

O ouro de Zagitova é a primeira grande alegria para a Rússia, que até esta prova tinha já conquistado 12 medalhas: quatro de prata e oito de bronze. Agora a comitiva soma um total de 14 medalhas, ocupando o 15º lugar no 'medalheiro'.

As medalhas de Zagitova e Medvedeva vêm também num momento conturbado para a delegação russa, depois da confirmação do doping de Alexander Kuschelnitsky, que acabou por ver retirado o bronze no curling misto.