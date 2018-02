Degas roubado há nove anos encontrado na região de Paris

Tamanho do texto

Um quadro do seculo XIX de Edgar Degas, roubado há nove anos, foi encontrado na região de Paris, na bagageira de um autocarro.

A notícia foi revelada, esta sexta-feira, pelo Ministério da Cultura francês.

Através de um comunicado, o ministério explicou que o quadro "As Coristas", propriedade do Museu d'Orsay, desapareceu no último dia de 2009 de um Museu em Marselha, onde estava emprestado para uma exposição.

A descoberta aconteceu quando a polícia fez um controlo ao autocarro e descobriu a tela com a assinatura do pintor impressionista francês dentro de uma mala, aparentemente sem dono.