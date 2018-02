Deslizamentos de terras na Indonésia provocam pelo menos cinco mortos

De acordo com as autoridades locais, as operações de busca e salvamento vão continuar durante os próximos dias mas as esperanças de encontrar desaparecidos com vida são cada vez menores. Os bombeiros e proteção civil estão a ser ajudados nas buscas por elementos do exército do país.

As fortes chuvas sazonais na região provocaram então deslizamentos de terra que começaram nas montanhas. As autoridades temem que ocorram mais incidentes semelhantes nos próximos dias.