Dupla explosao mortal em Mogadíscio

Segundo informações avançadas pela polícia, a primeira explosão aconteceu perto da sede dos Serviços Secretos do país e a segunda junto ao Parlamento. Seguiu-se uma troca de tiros entre as forças de segurança e um grupo de homens armados, que tentaram entrar no palácio presidencial.

A polícia confirmou a morte de 5 dos atacantes.

O grupo extremista islâmico Al-Shabaab já assumiu a autoria dos ataques