Rússia conquista primeiro ouro em Pyeongchang

Finalmente, os atletas olímpicos russos conquistaram uma medalha de ouro em Pyeongchag. Em patinagem artística, programa livre, a russa Alina Zagitova, de apenas 15 anos, conseguiu subir ao ponto mais alto do pódio na Coreia do Sul. A sua compatriota Evgeniia Medvedeva foi medalha de prata. A canadiana Kaetlyn Osmond ficou com o bronze. A brasileira Isadora Williams acabou na vigésima quarta posição.

Em Pyeongchang, no biatlo masculino, aguardava-se que o título olímpico fosse discutido entre a Noruega, a França e a Alemanha mas, sexta-feira, a equipa sueca resolveu trocar as voltas aos que eram apontados como favoritos e acabou por conquistar o ouro. A Noruega foi medalha de prata, enquanto a equipa alemã se ficou pelo bronze e a França teve de se contentar com o quinto lugar, depois da Áustria que foi quarta classificada.

No esqui cross feminino, a competição foi marcada pelo domínio do Canadá. Kelsey Serwa foi a primeira e ganhou a medalha de ouro à frente da compatriota Brittany Phelan que conquistou a medalha de prata. A suíça Fanny Smith ocupou o terceiro lugar do pódio. Dois dias após Brady Leman ser coroado na competição masculina, o domínio do Canada na disciplina é total.

Na patinagem de velocidade, o holandês Kjeld Nuis controlou bem os nervos e conquistou o titulo dos 1.000 metros, repartindo o pódio com o norueguês Harvard Lorentzen e o sul-coreano Kim Tae-Yun, prata e bronze, respetivamente. Kjeld Nuis, que já tinha conquistado o ouro nos 1500 metros, soma, assim, duas medalhas de ouro em PYeongchang