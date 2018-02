Atentado na Somália: Sobe para 35 o número de mortos

Tamanho do texto

Um dia depois do ataque, ainda se procuram vítimas entre os destroços.

Trinta e cinco pessoas morreram no atentado desta sexta feira, em Mogadíscio, na Somália.

Um carro armadilhado explodiu frente à ao palácio presidencial e, na mesma altura, nos arredores do parlamento, um outro carro armadilhado bloqueou a zona de acesso do edifício dos serviços secretos do país.

O objetivo deste grupo Jihadista, de acordo com a polícia, seria evitar que a segunda bomba impedisse que as forças de segurança agissem perante a primeira explosão frente ao parlamento.

Reuters

Além das vítimas mortais, 28 pessoas continuam internadas.

O atentado foi imediatamente reeivindicado pelo grupo terroista al-Schabaab. Foram detidos, no imediato, cindo suspeitos pertencentes ao grupo terrorista.