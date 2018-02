Carro causa pânico na Casa Branca

A polícia e os membros da segurança do presidente detiveram imediatamente a mulher, que conduzia uma carrinha branca com matrícula do Estado do Tennessee. A Casa Branca foi colocada em alerta máximo. Donald Trump recebia, nessa altura, o primeiro-ministro da Austrália, Malcom Turnbull.

O carro não conseguiu passar as barreiras de segurança e ninguém ficou ferido deste incidente. A mulher, que alegadamente tem distúrbios mentais, era já conhecida por rondar a Casa Branca.