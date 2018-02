Estónia festeja 100 anos de independência

A Estónia tornou-se independente do Império Russo em fevereiro de 1917, poucos meses antes da Revolução de Outubro que instaurou a URSS e conseguiu repelir as tentativas do exército vermelho de invadir o território nos dois anos seguintes.

Acabaria por se tornar parte da União Soviética, como as outras Repúblicas Bálticas, no fim da Segunda Guerra Mundial, e recuperou a independência em 1991, pouco antes do colapso do regime comunista.