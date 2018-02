Mueller acusa Manafort de "comprar" políticos europeus por influência

Tamanho do texto

Robert Mueller, ex-diretor do FBI e atual procurador, acusa Manafort, ex-diretor da campanha de Donald Trump, de pagar a políticos europeus para estes exercerem influência a favor do governo pró-russo da Ucrânia, entre 2012 e 2013.

O documento, revelado por Mueller esta sexta-feira, acusa Paul Manafort de estabelecer ligações com um grupo de supostos analistas independentes, os quais na verdade seriam agentes políticos com influência no meio.

Segundo a acusação do ex-diretor do FBI, Manafort terá exercido influência também em território norte-americado e usado contas offshore para efetuar os pagamentos, os quais terão ultrapassado os dois milhões de euros.

No mesmo barco está Rick Gates, braço direito de Manafort na campanha de Donald Trump. O vice-diretor da campanha do presidente dos EUA enfrenta os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.