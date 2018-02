Professores de Parkland voltam à escola

"Os professores são incrivelmente fortes - do ponto de vista emocional, mas nalguns casos também do ponto de vista físico. Encontrei uma professora que foi ferida por uma bala, de raspão. Ser ferido de raspão pode parecer uma coisa simples, mas ela tem um buraco no braço e uma nódia negra que vai do ombro ao cotovelo, como se lhe tivessem batido com um pau. A atitude dela é 'estou aqui, tenho de deixar as coisas prontas'. Ela estava no edifício", conta Anna Fusco, presidente da Associação de Professores de Broward.

O tiroteio na escola de Parkland foi o segundo mais mortífero na história dos Estados Unidos. Um cenário que é cada vez mais comum e aumenta a pressão para uma reforma da lei do porte de armas.