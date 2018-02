COI mantém suspensão da Rússia por dopagem

A decisão foi tomada numa reunião do comité executivo do COI. Deita, desta forma, por terra as ambições dos atletas russos que se encontram em PyeongChang e que queriam desfilar este domingo na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de inverno com a bandeira do país.

Para esta decisão contribuiu o facto de dois atletas do país, uma potência mundial dos desportos de inverno, terem testado positivo no controlo anti-doping.

Na Coreia do Sul, a Rússia competiu com 168 atletas sob a bandeira olímpica, como independentes, depois do afastamento, em dezembro, devido a um programa sistemático de doping nos Jogos de Sochi, em 2014.