A Europa enfrenta uma vaga de frio siberiano.

Na Polónia, nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram de hipotermia. Por causa do ar frio que chegou da Sibéria, as temperaturas caíram para os 10 graus negativos durante o dia e para os 20 negativos durante a noite. As autoridades pedem especial atenção com as pessoas mais vulneráveis, como os sem-abrigo.

Na Roménia, há um aviso laranja por causa das tempestades de neve e das geadas.

Um anticiclone siberiano chegou no sábado a Itália. A neve atinge um metro de altura nas zonas montanhosas mas afeta também cidades como Verona, Arezzo e Roma. Ventos fortes e temperaturas baixas são esperados nas próximas noites.

A maior vaga de frio deste inverno, na Europa, deve durar até à próxima quinta-feira.