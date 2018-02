Juncker pede o fim do conflito sobre o nome "Macedónia"

No final do encontro, Junker pediu diálogo entre o país e a vizinha Grécia para resolverem a questão sobre o nome Macedónia

“Normalmente, dizemos ao mundo inteiro como é que as coisas devem ser feitas. Desta vez, e tendo em conta que falo com especialistas, abstenho-me de dar instruções em público. Façam o vosso trabalho com a Grécia. A Grécia tem de fazer o seu trabalho com o vosso país. A partir daí, as coisas vão começar a mover-se na direção certa”.

Zoran Zaev, o primeiro-ministro da antiga república jugoslava mostrou a vontade do seu país em resolver o problema.

“A questão do nome do nosso país com uma designação geográfica é um problema com o qual a República da Macedónia está a lidar. Este problema estabelece a linha entre o nosso país e a Grécia. Estamos ansiosos por uma solução permanente, que respeite a integridade dos dois povos”.

O diferendo sobre o uso da palavra “Macedónia” dura há mais de 25 anos e tem bloqueado a integração da Antiga República Jugoslava da Macedónia na União Europeia.