Um morto nos protestos de católicos na RD Congo

Na República Democrática do Congo, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante os confrontos entre a polícia e os participantes num protesto contra o presidente Joseph Kabila.

A manifestação aconteceu na capital Kinshasa, no final da missa na catedral da cidade.

Os protestos de católicos contra o presidente exigem que Joseph Kabila anuncie publicamente que não será candidato a um terceiro mandato, uma situação que é proibida pela Constituição do país.

As manifestações depois das missas deste domingo foram organizadas por grupos de católicos mas as forças de segurança do Congo cercaram igrejas e cortaram algumas estradas para evitar os protestos.