Bruxelas vai ajudar a Albânia a entrar na União Europeia

Em Tirana, Juncker encorajou o governo do país a continuar as reformas com vista à entrada no bloco europeu.

“Encorajo a Albânia a continuar as reformas em curso, no que diz respeito à luta contra o crime organizado e à verificação e organização dos tribunais. Estaremos ao lado da Albânia, para ajudar o país a entrar na União Europeia. Mas para que outros países possam aderir ao bloco, a Albânia deve encontrar uma solução para os seus problemas nas fronteiras”.

O primeiro-ministro da Albânia considerou que as as indicações de Bruxelas são essenciais para o futuro do país.

A nossa determinação é firme porque temos consciência de que as reformas necessárias para a integração não são obrigatórias porque Bruxelas as pede mas porque a Albânia as pede e precisa delas. É uma dívida que temos para as próximas gerações.

A Albânia pediu a adesão à União Europeia em 2009 e obteve o estatuto de país candidato em 2014.