Neve regressa em força a Roma seis anos depois

Tamanho do texto

Um intenso nevão caiu esta segunda-feira de manhã em Roma, Itália, acumulando vários centímetros de neve, que causaram problemas de circulação, enquanto as escolas foram encerradas devido à chegada da anunciada vaga de frio siberiano.

A descida das temperaturas agravou-se em Itália no domingo, causando fortes nevões no país e um frio intenso que atingiu 20 graus abaixo de zero em alguns locais.

Esta segunda-feira, a vaga de frio siberiano chegou ao centro do país e a Roma, onde não nevava com tanta intensidade desde 2012.

Apesar das dificuldades no trânsito, os romanos e turistas aproveitam para desfrutar da pouco usual nevada e da beleza dos monumentos da capital, como o Coliseu ou a Praça de S. Pedro, totalmente cobertos de branco.

Durante a manhã, foi organizada uma reunião do comité operacional da Proteção Civil para seguir a situação em Roma da vaga de frio, que poderá durar pelo menos 36 horas.

Por enquanto, há tráfego intenso em todas as estradas de acesso à capital e muitos atrasos na rede ferroviária.

A rede do metropolitano permanece aberta, mas os autocarros de transporte público foram reduzidos e apenas aqueles com pneus próprios para neve estão a circular.

Foi preciso a intervenção dos bombeiros devido à queda de ramos de árvores causada pelo peso da neve, que bloqueou algumas estradas na cidade.

Nos aeroportos da cidade, Fiumicino e Ciampino, não se registavam cancelamentos de voos, mas pela manhã já se acumulavam atrasos nas partidas. As autoridades aconselham os passageiros a consultar as companhias áreas dos voos que compraram para obter informações mais precisas.

O último nevão com estas características em Roma ocorreu em 2012.