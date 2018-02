Produtora de Harvey Weinstein na falência

O pior cenário foi confirmado este domingo depois de falharem as negociações para vender os ativos da empresa, fundada pelos irmãos Harvey e Bob, a um grupo de investimento liderado por uma antiga funcionária da administração Obama.

Maria Contreras-Sweet tinha oferecido 500 milhões de dólares para controlar a produtora e os planos passavam por formar um conselho integrado por mulheres. Mas nada se concretizou.

O processo do procurador-geral do estado de Nova Iorque, Eric Schneiderman, contra a empresa, o produtor e o próprio irmão acabou por deixar tudo em suspenso.

De acordo com uma carta da The Weinestein Co., o grupo de Contreras-Sweet falhou um acordo que permitisse manter a empresa à tona com um financiamento provisório e que fosse ao encontro das preocupações do procurador Eric Schneiderman.