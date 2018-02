A vaga de frio siberiano chegou a Itália este domingo e a cidade de Roma está coberta de neve. Não nevava com tanta intensidade desde 2012, mas esta segunda-feira o manto branco fez as delícias de locais e de turistas que aproveitaram para fotografar a nova beleza de monumentos emblemáticos.

Em alguns locais do país, por causa do frio intenso, atingiram-se temperaturas de 20 graus abaixo de zero.