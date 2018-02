União aduaneira entre o Reino Unido e a União Europeia pós Brexit

"Durante o período de transição, que foi proposto pelos trabalhistas, o Partido quer manter-se na união aduaneira com a União Europeia dentro do mercado único. Isso significa que vamos respeitar as regras existentes durante a transição" Jeremy Corbyn, líder trabalhista.

Palavras dirigidas, também, aos deputados conservadores que contestam o desempenho de May e que vão ter uma palavra a dizer sobre o acordo com Bruxelas no Parlamento.

"O Partido Trabalhista quer negociar uma nova união aduaneira completa entre o Reino Unido e a União Europeia para garantir que não serão cobradas taxas no comércio com a Europa e para evitar uma fronteira rígida com a Irlanda do Norte” adianta Corbyn.

A estratégia da primeira-ministra britânica para o divórcio com a União Europeia deve ser conhecida esta sexta-feira.