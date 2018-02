Amine: a criança que chorou mesmo antes de ouvir Erdogan

O uniforme militar e a idade desta criança turca terão chamado a atenção de Recep Tayyip Erdogan. O chefe de Estado turco estava a discursar no congresso do Partido, em Kahramanmaras, quando reparou em Amine e pediu para que fosse conduzida ao palco. A criança de seis anos foi recebida com beijos, mas isso não foi suficiente para acabar com as lágrimas que começaram mesmo antes de ouvir o que o chefe de Estado turco tinha para dizer.