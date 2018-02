Descubra as empresas de telecomunicações mais valiosas do mundo

Tamanho do texto

As luta no mercado das telecomunicações está cada vez mais renhida.

Com o Congresso Mundial de Comunicações Móveis a decorrer em Barcelona, a Brand Finance acaba de publicar um estudo com a atual classificação das empresas mais valiosas.

Duas americanas, a AT&T e a Verizon lideram. Seguidas da China Mobile. A alemã Deutsch Telekom é a melhor europeia e surge em quinto, atrás da japonesa NTTGroup.

A britânica Vodafone fecha um top dez, onde também entra a francesa Orange.

A enviada especial da euronews ao congresso catalão explica-nos que "embora as empresas americanas liderem a tabela, o estudo reflete uma quebra no valor e nos benefícios devido à concorrência da internet".

"Os utilizadores preferem comunicar através do Skype, do Whatsapp ou pelo Alexa [Amazon]. As empresas de telecomunicações veem-se obrigadas a adaptar os serviços às novas exigências dos consumidores", conclui Cristina Giner.

A nossa jornalista teve oportunidade de conversar com David Haigh, o diretor executivo da Brand Finance, a empresa que estabeleceu o ranking das telecomunicações e que aproveitou o congresso de Barcelona para entregar alguns prémios.

"As mudanças são constantes e certos agentes fazem muito bem em manter-se atualizados na tecnologia", começou por dizer David Haigh à euronews, prosseguindo: "A Etisalat, por exemplo, investiu em liderar a mudança pelo poder do digital através de uma ideia sensível e muito boa. E estamos a ver isto também noutros locais."

A referência do CEO da Brand Finance não foi inocente. A empresa dos Emirados Árabes Unidos foi eleita como a empresa de telecomunicações mais valiosa do Médio Oriente e do Norte de África.