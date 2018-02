Duas pessoas caem de avião em Guayaquil

As autoridades do Equador investigam o envolvimento de possíveis implicados no acidente insólito ocorrido no aeroporto José Joaquín de Olmedo, em Guayaquil.

Esta segunda-feira duas pessoas, ao que tudo indica de nacionalidade peruana, que viajavam clandestinamente num avião acabaram por morrer ao cair do aparelho durante a descolagem.

Tinham entre 25 e 30 anos e esconderam-se no trem de aterragem do avião da LATAM que vinha do Peru e que tinha como destino final a cidade de Nova Iorque, nos EUA.

O avião acabou depois por regressar à base para uma investigação. Na sequência do incidente, a Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) convocou uma reunião do Centro de Operações de Emergência do Aeroporto com representantes da TAGSA, a concessionária do terminal aéreo, para apurar as circunstâncias do caso.