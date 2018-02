Migração domina campanha eleitoral em Itália

Nesta edição de Insiders, o repórter da euronews, Claudio Lavanga, percorre Itália falando com eleitores e ativistas sobre migração. O país suportou o peso da crise dos migrantes e, devido à sua proximidade com a costa do norte da África, recebeu o maior número de migrantes, em comparação com outros países europeus. A crise humana tem sido apontada, durante a campanha, em especial pelos partidos de extrema-direita, como sendo a razão para a crise económica que Itália atravessa e para a crescente taxa de criminalidade.

A líder do partido nacionalista “Irmãos de Itália” defendeu que nos últimos anos, a crise, provocada pelo excesso de imigrantes ilegais, tem levado à fuga de jovens quadros para outros países. Claudio Lavanga falou, também, com ativistas da sociedade civil que tentam ajudar os migrantes a encontrar uma casa em Itália. Em Castelvolturno, perto de Nápoles, as organizações não-governamentais estão a ajudar os migrantes provenientes, na sua maioria da África Subsaariana, a ter acesso aos serviços de saúde.