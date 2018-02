Repórter de investigação abatido a tiro

Tamanho do texto

As autoridades da Eslováquia encontraram os corpos de Jan Kuciak e da namorada sem vida ao entraram no domicilio depois do telefonema de um familiar preocupado.

"Com este brutal homicídio, a pacífica Eslováquia junta-se ao punhado de países europeus em que os jornalistas pagam com a vida quando investigam casos ligados às elites políticas e económicas", diz o repórter da Euronews, Gabor Tanacs.

Jan Kuciak era um jornalista experiente. Reportava para o site Aktuality.sk em especial sobre casos de fraude e corrupção entre a classe política.

"Nunca aconteceu aqui, ninguém poderia imaginar que alguma vez poderia acontecer na Eslováquia”, explica Lajos P. János, jornalista do Új Szó, diário de Bratislava,

Os lideres políticos prometeram encontrar e deter os responsáveis. O governo oferece um milhão de euros por informações sobre o paradeiro dos criminosos.

Jan Kuciak tinha 27 anos.