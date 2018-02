Alemanha confirma ter sido alvo de mais um ciberataque

Tamanho do texto

O Ministério do Interior de Alemanha reconhece que houve um ciberataque "isolado e controlado" à rede do governo federal, isto depois de vários meios de comunicação terem noticiado um ataque por parte da Rússia.

A confirmação chegou pela voz do porta-voz deste ministério que não deu outros detalhes, alegando que a investigação, para esclarecer os factos, não está concluída.

Estes ataques cibernéticos foram detetados em dezembro passado e parecem vir do chamado "APT 28", que está relacionado a especialistas russos. Os "piratas informáticos" terão acedido, pelo menos em uma situação, a dados relevantes do ministério dos Negócios Estrangeiros e pensa-se que de outros departamentos de segurança do estado alemão.

Ao "APT 28" atribui-se o ciberataque detetado em maio de 2015 contra o sistema informático do Parlamento federal alemão.