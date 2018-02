Colisão mortífera entre comboios no Egito

Tamanho do texto

Pelo menos 15 pessoas perderam a vida e outras 40 ficaram feridas numa colisão entre dois comboios no Egito.

O balanço de vítimas é avançado pela agência de notícias MENA, que cita um porta-voz do ministério egípcio dos Transportes.

O incidente teve lugar na localidade de Kom Hamada, na província de Al-Bahaira, no norte do país. Segundo fontes governamentais, o acidente produziu-se quando dois vagões de um comboio de passageiros se separaram da composição, chocando em seguida com um comboio de transporte de mercadoria.

O último acidente ferroviário grave no Egito teve lugar em Agosto do ano passado, em Alexandria, e saldou-se em 41 mortos e mais de uma centena de feridos.