Lixeira de Hulene: Conselho Municipal pode ser processado

À Soico Televisão, estação privada moçambicana, fonte do Ministério Público adiantou que a Procuradoria-Geral da República tinha alertado o organismo local para o perigo que esta representava.

O desmoronamento da lixeira, da altura de um prédio de três andares, aconteceu na noite de 18 para 19 últimos.

As autoridades do país já anunciaram o encerramento desta lixeira, de que se vinha a falar há vários anos, mas não de um dia para o outro, acontecerá por etapas, até porque é preciso realojar as famílias que ali vivem e os custos da operação ascendem a mais de 80 milhões de euros.

Está já em andamento a construção de um novo aterro, no município de Matola, o executivo moçambicano espera que ele entre em funcionamento em 2019.