May fala de um ataque à integridade constitucional do Reino Unido

O esboço do acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia foi recebido como um balde de água fria em Westminster.

A chefe de Governo britânica diz estar pronta a assumir os compromissos assumidos em dezembro, mas rejeita qualquer ameaça à integridade constitucional do Reino Unido.

Em causa a proposta que, na prática, mantém a província britânica da Irlanda do Norte no interior do mercado único e na união aduaneira, para evitar uma nova fronteira física com a República da Irlanda.

"Ao criar uma fronteira aduaneira e regulamentar no mar da Irlanda, o esboço do texto publicado pela Comissão Europeia iria, se fosse implementado, lesar o mercado comum britânico e constituiria uma ameaça à integridade constitucional do Reino Unido. Nenhum primeiro-ministro britânico concordaria com isso" refere a primeira-ministra britânica, Theresa May

A questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda continua a ser um foco de tensão entre Londres e Bruxelas. A primeira-ministra britânica vai, segunda-feira, ao parlamento falar sobre o Brexit.