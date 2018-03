Startups e investidores juntam-se em Barcelona

Sasha Vakulina, euronews: "Se o Mobile World Congress é presença obrigatória para as grandes marcas, onde exibem produtos e as últimas tecnologias, a 4YFN (Four Years From Now) é um evento distinto. Aqui, jovens empresários vêm apresentar ideias e startups, fazer contactos e procurar investidores e parcerias."

Pelo quinto ano consecutivo, a 4YFN - feira paralela do Mobile World Congress na capital catalã, Barcelona - funciona como primeiro ponto de encontro do ano para startups, jovens empresários e potenciais investidores, abrindo para muitos oportunidades únicas:

Esteban Redolfi, diretor da 4YFN:

"No ano passado tivemos aqui, por exemplo, duas startups com produtos diferentes: uma especializada em saúde e a outra em tecnologia, análise de dados. Encontraram-se e agora estão juntas numa terceira startup que criaram em conjunto. Este tipo de frenesim que sentimos em cada canto do 4YFN é o que cria negócios."

Durante o evento, é organizada uma sessão de encontros apelidada de "Pitch the Press": uma espécie de encontro-relâmpago entre startups e meios de comunicação, onde os empresários têm dois minutos para apresentar e convencer com os seus negócios.

Pepe Agell, vice-presidente de Estratégia Corporativa, Chartboost:

"É preciso pensar de forma global desde o início. Não interessa onde estamos, onde nasceu a startup... É preciso pensar de forma global, falar inglês, mesmo se estiver em Espanha ou na Rússia, seja onde for. E não pensar apenas nos mercados locais. As startups com sucesso são as que respondem a necessidades globais."

De "pequena irmã" do Mobile World Congress, com apenas 2000 participantes na primeira edição, a 4YFN cresceu para um evento que reúne, este ano, 20000 pessoas, juntando 650 empresas e investidores de 45 países.