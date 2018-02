Vaga de frio na Europa já matou pelo menos 24 pessoas

Tamanho do texto

A frente fria, já batizada como "A Besta de Leste", tem coberto a Europa de neve e temperaturas muito baixas para o habitual nesta época do ano.

As consqeuências já se fizeram sentir em diversos países, com nove mortos na Polónia, cinco na Lituânia, quatro em França, três na República Checa, duas na Roménia e uma em Itália.

Na Europa central, as temperaturas chegaram a atingir nas últimas horas os -29º C, enquanto na Escandinávia e nas terras altas marcaram inclusivamente temperaturas na ordem dos -40º C.

O frio polar e a neve causaram também vários constrangimentos nos transportes, com diversos voos anulados nos aeroportos de Londres, Nápoles, Varna ou Nice, no sul de França.

As temperaturas geladas impõem, por outro lado, um aumento do consumo de energia e a companhia russa Gazprom revelou ter batido o seu recorde quotidiano de exportações para a Europa nos últimos seis dias.