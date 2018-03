Desporto e tecnologia unidos em nome dos fãs

Tamanho do texto

Numa era de conectividade constante e sede de conteúdos, o desporto é uma das áreas em destaque no Mobile World Congress, onde se apresentam já hoje algumas tendências para o futuro.

Da NBA à Fórmula 1, ninguém quer perder a oportunidade digital. Por isso, as equipas profissionais investem em novas e criativas formas de se relacionarem com os adeptos.

Na Fórmula 1, por exemplo, todos querem viver as emoções de quem está ao volante a mais de 300 quilómetros/hora. E é mesmo isso que o Grande Circo quer dar através da sua inovadora plataforma de streaming.

"Temos uma série de transmissões ao vivo em torno do carro, temos 24 streams e pode essencialmente escolher a câmara a bordo ao vivo do seu piloto favorito para ver. Creio que este é um exemplo em que podemos aprofundar a ligação", explica Ellie Norman, diretora de marketing do 'Grande Circo'.

A Fórmula 1 promove as corridas para os fãs pelas cidades por onde passa ao longo da época. E se há coisa que nunca desilude é a presença de videojogos, uma das ferramentas mais utilizadas pelas instituições desportivas.

Com o congresso a ter em lugar em Barcelona, o maior clube de futebol da Catalunha não poderia faltar ao evento. Os catalães são a equipa com mais seguidores nas redes sociais e ambicionam consolidar a ligação com os adeptos internacionais através da inovação tecnológica.

Para Javier Sobrino, diretor de Estratégia e Inovação do clube, o fator emocional faz a diferença para outras áreas da sociedade: "Enquanto entidade desportiva, temos uma ótima vantagem: os fãs querem envolver-se conosco, não conheço ninguém que se queira envolver com um banco ou uma empresa de telecomunicações, mas no desporto há sempre uma ligação emocional."

O Congresso Mundial de Comunicações Móveis decorre em Barcelona até esta quinta-feira.