Diretora de comunicação de Donald Trump demitiu-se

A notícia surgiu um dia depois de Hicks ter sido interrogada, durante nove horas, por uma comissão parlamentar que está a investigar a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais norte americanas de 2016 e os eventuais contactos entre dirigentes da campanha de Trump e dirigentes russos.

"Um dia antes de anunciar a sua demissão, ela esteve no Capitólio; respondeu a perguntas da comissão parlamentar durante horas. É alguém com quem a equipa de Mueller queria falar sobre vários incidentes em que ela esteve envolvida. Ela está bem no centro dessa controvérsia," afirmou a chefe do gabinete da Associated Press em Washington, Julie Pace.

De acordo com a imprensa americana, Hicks admitiu durante o seu trabalho na Casa Branca disse "mentiras inocentes". Mas terá afirmado nunca ter mentido quando foi interrogada sobre o caso russo.

Hope Hicks, que foi nomeada para o cargo depois da demissão de Anthony Scaramucci, em julho de 2017, foi a quarta pessoa a ocupar o cargo de diretor de comunicação da Casa Branca no espaço de um ano.

A jovem ex-modelo de 29 anos, que se juntou à campanha do magnata do imobiliário desde muito cedo, não tinha experiência política.