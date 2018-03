Maioria do Parlamento catalão defende Puigdemont

Tamanho do texto

A maioria do parlamento catalão aprovou, esta quinta-feira, uma resolução que defende Carles Puigdemont com "candidato legítimo do parlamento à presidência da Generalitat", o executivo regional. A maioria parlamentar mostrou-se também favorável à "criação de uma Catalunha como Estado independente". Ainda assim, foi decidido não se ratificar a declaração de independência, votada e aprovada a 27 de outubro de 2017, como proposto pelo movimento de extrema-esquerda Candidatura de Unidade Popular.