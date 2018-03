Matteo Salvini: Uma Liga para Itália

Tamanho do texto

A palavra 'Norte' saiu do logotipo, plo menos, durante a campanha para as eleições gerais de 4 de março. O objetivo: conquistar votos em toda a Itália e não só no bastião da Padania.

Salvini Nasceu em Milão em 1973. Filho de um homem de negócios e de uma dona de casa, frequentou a Licenciatura em História sem a ter concluído. Chegou a ser membro do centro social Leoncavallo, de esquerda, antes de assumir a preferência pela direita.

Assumiu a liderança do partido em dezembro de 2013, aos 45 anos. Disse ter-se sentido conquistado "pelo carisma" de Umberto Bossi. A imprensa italiana não duvida em dizer que Salvini quer tornar-se no líder da direita italiana.

Quando assumiu a chefia da Liga, o partido encontrava-se à deriva, com maus resultados. Bossi tinha sofrido um enfarte anos antes. A situação do partido piorou, depois de um escândalo relacionado com abuso de fundos públicos. A Liga Norte procurava um novo líder.

Um novo líder que, depois de ter militado contra Roma, a Ladra, milita agora contra Bruxelas.