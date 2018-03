Neve lança o caos na Europa

Tamanho do texto

As tempestades provenientes da Sibéria vestiram de branco o centro do Velho Continente.

Veneza, em Itália, Genebra, na Suíça, Lyon, em França ou Londres, no Reino Unido, acordaram esta quinta-feira cobertas de neve.

A beleza das paisagens em contraponto com o caos em aeroportos e estradas.

Em Genebra, o aeroporto esteve encerrado, por várias horas, obrigando ao cancelamento de dezenas de voos. Foi reaberto a meio da manhã.

Um cenário semelhante no Reino Unido. Nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, foram várias as ligações anuladas, 10 provenientes de Portugal.O instituto britânico de meteorologia advertiu que era provável que o sul de Inglaterra fosse atingido por chuva gelada.

Em Montpellier, no sul de França, mais de 150 viaturas ficaram paralisadas numa autoestrada, devido ao excesso de neve. Mais de três mil pessoas passaram a noite, de quarta para quinta-feira, dentro dos automóveis.

Ainda no sul de França, mais de seis mil pessoas ficaram privadas de eletricidade.

As condições meteorológicas adversas devem-se a dois fenómenos extremos, uma frente fria, chamada de "A Besta", que vem da Sibéria, e a tempestade Emma que nasceu no Atlântico e vem do oeste, atingindo em força a Península Ibérica.

Nos últimos dias, mais de 50 pessoas morreram, na Europa, devido às baixas temperaturas.

Apesar dos estragos e contratempos há quem aproveite, também para se divertir.