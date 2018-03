Neymar é operado sábado e só regressa ao ativo nas vésperas do Mundial

"É uma fratura num osso importante no meio do pé. O tempo de recuperação é de dois meses e meio a três meses"

O futebolista mais caro do mundo fraturou um osso do pé direito no passado domingo, diante do Marselha, e enfrenta uma paragem de dois a três meses, anunciou Rodrigo Lasmar, o médico da seleção "canarinha, à chegada ao Brasil

O clínico viajou para Paris para avaliar a lesão sofrida pela estrela do Paris Saint-Germain, confirmou o diagnóstico e acompanhou o jogador no regresso ao Brasil.

À chegada, separaram-se porque Neymar rumou a casa onde vai recuperar da viagem e preparar-se para a intervenção cirúrgica, marcada para o hospitral Mater Dei, em, Belo Horizonte.

A operação será realizada por Rodrigo Lasmar sub supervisão de Gérard Sallant, famoso por ter assistido diversos problemas no joelho sofridos pelo brasileiro Ronaldo "Fenómeno" e indicado para acompanhar o procedimento pelo PSG.

"Fui a Paris avaliar os exames realizados e ontem (quarta-feira) fomos ao hospital realizar exames complementares para avaliar a gravidade da fratura. Não restam dúvidas quanto ao tratamento. A decisão foi unânime pela intervenção cirúrgica", explicou Rodrigo Lesmar, aos jornalistas, ainda em pleno aeroporto.

NOVAS INFORMAÇÕES! O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, revelou quando @neymarjr passará por cirurgia e indicou qual o tempo de recuperação! pic.twitter.com/A9y89qIimw — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 1 de março de 2018

O médico frisou ser "importante" sublinhar que "não se trata de uma fissura no 'dedinho' do pé, como se tem dito".

"É uma fratura num osso importante no meio do pé e isso é importante. O tempo de recuperação dessa fratura é de dois meses e meio a três meses. Trabalhamos nesse prazo, mas claro que isso deriva muito da personalidade do jogador e da recuperação. No dia seguinte à operação vamos avaliar melhor", explicou Lasmar.

A página de internet Footy Headlines especula que o motivo da lesão de Neymar poderá estar ligado âs novas chuteiras do craque, as Nike Mercurial Vapor 12 Elite.

Contratado no verão passado pelo PSG ao Barcelona, por duzentos e vinte e dois milhões de euros, Neymar é a grande esperança do Brasil no Mundial da Rússia.

Com esta lesão, o craque falha os jogos de preparação com a Rússia e a Alemanha no final deste mês, tendo o regresso aos relvados previsto para finais de maio.

"Neymar está triste, mas sabe que não tem alternativa. Ele vai dedicar-se para poder recuperar o quanto antes. Vamos fazer o possível para que esteja pronto o mais rápido possível", acrescentou Lasmar.

O Brasil estreia-se no Mundial diante da Suíça, a dezassete de junho.