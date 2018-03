Sete detidos na investigação à morte de jornalista

Tamanho do texto

A polícia eslovaca deteve sete pessoas, esta quinta-feira, no âmbito da investigação ao assassinato do jornalista Jan Kuciak. De acordo com a agência France Press haverá, entre eles, empresários italianos citados na investigação sobre corrupção de alto nível, ligada à máfia italiana, que estava a ser feita por Kuciak. Terão sido detidos para interrogatório.