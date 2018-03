EUA aprovam venda de mísseis antitanque à Ucrânia

Tamanho do texto

A informação, que promete converter-se na antecâmara de uma nova frente de tensão com a Rússia, foi avançada, esta quinta-feira, pelo Pentágono. Na prática, a autorização concedida à agência norte-americana de Cooperação em Segurança e Defesa (DSCA no acrónimo em inglês) inclui 210 mísseis e 37 lançadores com um custo estimado de 47 milhões de dólares.

O Departamento de Estado diz que o sistema "Javelin" "ajudará os ucranianos a construir a capacidade de longo prazo para defender a soberania e a integridade territorial."

Em dezembro, o Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, referiu que as armas seriam usadas para proteger quer os soldados quer os civis. A Rússia contra-atacou referindo que a "luz verde" norte-americana encorajaria os que apoiam o conflito a na Ucrânia a usar a força.

O Pentágono ressalva que a venda não altera o equilíbrio militar básico na região. No caso da operação ser aprovada pelo Congresso as entregas das encomendas poderão ser feitas dentro de dois meses.