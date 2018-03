Incêndio em centro de reabilitação de toxicodependentes faz 25 mortos

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, a causa do fogo foi um curto-circuito na rede elétrica do edifício. As forças de salvamento conseguiram ainda assim resgatar 30 pessoas com vida da ala afetada pelas chamas. “Mais de 30 pessoas foram retiradas, quatro das quais foram hospitalizadas”, disse a porta-voz do Ministério da Saúde, Lyia Bairámova.

No resto do complexo, que foi evacuado a tempo pelas autoridades, estariam cerca de 200 pessoas.

O incêndio deflagrou ao início da manhã e rapidamente ganhou grandes proporções. No entanto, a resposta rápida dos bombeiros permitiu declara-lo apagado pelas 8:30.

Pelo local passaram já elementos do governo e o Presidente azeri, Ilham Aliyev.

Uma solução para o futuro já foi encontrada e os responsáveis prometeram a construção de um novo centro médico de reabilitação para toxicodependentes na capital do Azerbaijão.