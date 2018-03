Londres envia recados a Bruxelas

Mensagens claras de Theresa May, dirigidas a Bruxelas, no discurso proferido, pela primeira-ministra, sexta-feira, em Londres. A chefe do executivo britânico mostrou-se confiante de que o Reino Unido pode sair do Brexit como uma nação mais forte e coesa e de que a saída do país da União Europeia marca um novo começo e uma nova relação entre ambos, benéfica para ambas as partes.

A chefe do executivo britânico frisou que é importante que o Brexit não pode pôr em causa os progressos alcançados para a paz na Irlanda do Norte e afirmou que a Grã-Bretanha e a UE têm a responsabilidade conjunta de encontrar uma solução para evitar a criação de uma fronteira física entre as duas Irlandas.

Para isso, frisou a chefe do executivo, tem de existir uma nova relação comercial "justa" e "aberta", que seja benéfica, equilibrada, entre os dois lados. May frisou que é preciso um mecanismo de arbitragem independente para regular os vínculos comerciais que vão ser criados. E ressalvou que com o acordo final do "Brexit", a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça sobre território britânico tem de terminar.

May afirmou que, no futuro, quer negociar com os "amigos" europeus mas novos acordos, o que não significa que Reino Unido e União Europeia tenham de reger-se pelas mesmas leis para atingirem os mesmos resultados.