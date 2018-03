Míssil hipersónico, a "arma absoluta"?

Alexey Leonkov é perito militar e o editor-chefe de uma revista russa especializada em armamento:

"Se uma ogiva hipersónica é capaz de acelerar acima de Mach 10, torna-se extremamente complicado abatê-la, sobretudo a partir de uma direção contrária. E para a abater através de uma trajetória de perseguição, um míssil intercetor teria de ser pelo menos uma vez e meia mais rápido e, neste momento, os adversários [da Rússia] não tem nada desse género".

O superarsenal anunciado por Vladimir Putin não parece, no entanto, assustar o Pentágono, que tentou minimizar as declarações do "número um" do Kremlin, afirmando que o desenvolvimento das armas em questão está baseado em tecnologias e projetos dos tempos da Guerra Fria.