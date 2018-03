Mobile World Congress despede-se com prémios e volta em 2019

Chegou esta quinta-feira ao fim mais uma edição do Mobile World Congress (MWC). Mais de 107 mil pessoas passaram por esta edição do maior evento mundial de comunicações móveis, que este ano teve lugar em Barcelona.

O dia de encerramento ficou marcado pela entrega dos prémios da indústria e do setor. Sob as tendências da realidade aumentada e virtual, da interconectividade e da inteligência artificial, a Samsung e a Apple acabaram por se destacar nas categorias mais mediáticas.

Em entrevista à Euronews, Michael Lee, diretor global de Marketing da empresa sul-coreana, este congresso centrou-se já bastante na forma como o mundo vai abraçar no futuro as novas tecnologias nestes domínios.

"Avançar para o futuro será sobre interoperabilidade e conectividade com outros dispositivos. Pode ver muita atenção aqui no MWC sobre inteligência artificial, sobre coisas mais inteligentes e mais conectadas. Penso que, à medida que avançamos, o futuro assentará na forma como os telefones libertam o seu poder de outras maneiras com as casas inteligentes e outros recursos", afirmou.

A Samsung destacou-se com o prémio de melhor equipamento móvel de realidade virtual, com os seus óculos Gear VR. No entanto, a câmara do seu mais recente telemóvel também deu que falar.

"Investimos bastante na câmara e na capacidade de os nossos consumidores se expressarem de novas maneiras alinhadas com o presente, pelo que continuará a ser uma área muito grande em que realmente queremos avançar: como as pessoas podem captar, reviver momentos e comunicar de uma maneira muito visual e social", acrescentou.

Apesar de não ter marcado presença no congresso, a Apple também saiu com alguns prémios no bolso. O mais importante foi o de melhor smartphone do ano, que distinguiu o iPhone X.

O Mobile World Congress regressa agora em 2019, com nova edição em Barcelona.